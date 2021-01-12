 

Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19

12.01.2021, 2:24, Новости дня
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У президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы выявлен коронавирус, но нет симптомов, сообщила его пресс-служба.

В сообщении говорится, что накануне тест «показал отрицательный результат». Указывается, что «сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным». В 21.40 (00.40 мск) «ПЦР-тест дал положительный результат». Президент не будет участвовать в запланированных мероприятиях, передает ТАСС.

Напомним, в Португалии число случаев COVID-19 превысило 489 тыс. человек. Общее число летальных исходов достигло 7925. Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек. По числу выявленных случаев коронавируса лидируют США (более 22 млн случаев), Индия (более 10 млн) и Бразилия (более 8 млн).



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