Путин указал приоритетные задачи прокуратуры

12.01.2021, 2:24, Новости дня

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Глава российского государства Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию, усилить борьбу с преступностью и экстремизмом, а также устранять нарушения социальных прав россиян.

Путин заявил, что необходимо «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета». Кроме того, «самого серьезного внимания требует» работа по «надзорному сопровождению реализации национальных проектов», «защите окружающей среды» и «обеспечению законности» на предстоящих выборах в Госдуму. Также «среди приоритетных задач» Путин назвал «выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан».

Президент заявил, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально, для этого у прокуратуры достаточно полномочий, ведь «ее конституционный статус был значительно усилен», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия–24».

В 2020 году прокурорами выявлено свыше 3,5 млн нарушений федерального законодательства, по материалам проверок возбуждено почти 19 тыс. уголовных дел. Путин подчеркнул, что за каждой этой цифрой – «восстановленная правда и справедливость».

Путин обратился к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – 12 января отмечается День работника прокуратуры. Он поблагодарил прокуроров «за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества» и поздравил с профессиональным праздником. Путин отметил их серьезный вклад в развитие РФ как правового и демократического государства. Президент и в дальнейшем ждет от прокуратуры «весомых результатов».