Байден в прямом эфире получил вторую дозу вакцины от коронавируса

12.01.2021, 1:52, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире сделал себе вторую прививку от коронавируса. Трансляцию вакцинации Байдена вел телеканал ABC News.

Как отмечает CNN, укол Байдену сделал старший медбрат больницы Christiana Care в Ньюарке, штат Делавэр Рик Куминг. После вакцинации, избранный президент заявил, что 14 января объявит о совей стратегии борьбы с эпидемией.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/eUiP5jRuGU pic.twitter.com/zifS91ic4B

— ABC News (@ABC) January 11, 2021

Первую дозу вакцины от COVID-19 Байден получил 21 декабря 2020 года – вакцинация также проходила в прямом эфире. Избранный президент США прививался вакциной от Pfizer и BioNTech.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках. 21 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по заболеваемости COVID-19 в мире, в стране коронавирус подтвердили у 22,5 млн человек, более 375 тыс. умерли.

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