Третий со дня штурма Капитолия министр США заявил об отставке

12.01.2021, 1:30, Новости дня

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И.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф объявил, что решил покинуть свой пост.

Он сообщил, что уходит в отставку с 23.59 понедельника (7.59 мск вторника). Вулф заявил, что «с сожалением» поступает так, «поскольку намеревался работать в ведомстве до конца» президентского срока Дональда Трампа. При этом на прошлой неделе Вулф утверждал, что не собирается покидать пост, передает ТАСС.

Напомним, Вулф станет третьим министром, который покинет администрацию Трампа с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса. В отставку также ушли министры транспорта и образования Элейн Чао и Бетси Девос. Кроме того, об уходе в отставку объявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.