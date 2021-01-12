 

В США задумались об объявлении импичмента после ухода Трампа из Белого дома

12.01.2021, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из-за того, что Сенат США выйдет с каникул только 19 января, возник спор о том, можно ли вынести импичмент Дональду Трампу уже после того, как он покинет пост президента, сообщают СМИ.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что голосование в Палате представителей Конгресса по импичменту состоится в среду. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов нет времени на рассмотрение этого вопроса, передает РИА «Новости».

В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали рассмотреть резолюцию о прекращении полномочий Трампа вице-президентом США Майком Пенсом. Республиканская партия вынудила перенести заседание. По информации СМИ, демократы собрали достаточно голосов для импичмента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Лесной пожар в Луганской области привел к человеческим жертвам, президент Бразилии заболел COVID-19. Главное за день

09.07 / Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

19.09 / Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии

23.08 / Придуман способ защиты от излучения сотовых телефонов

26.12 / В МИД Украины рассказали о переговорах с Боснией о возвращении иконы, подаренной Лаврову

27.11 / Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

30.09 / Порошенко заразился коронавирусом

30.07 / В мире: Как можно найти следы жизни на Марсе

13.11 / Путин поддержал идею предоставления «Сириусу» статуса федеральной территории

10.08 / Появились данные по явке на выборах в Белоруссии к закрытию большинства участков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска