В США задумались об объявлении импичмента после ухода Трампа из Белого дома

12.01.2021, 0:36, Новости дня

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Из-за того, что Сенат США выйдет с каникул только 19 января, возник спор о том, можно ли вынести импичмент Дональду Трампу уже после того, как он покинет пост президента, сообщают СМИ.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что голосование в Палате представителей Конгресса по импичменту состоится в среду. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов нет времени на рассмотрение этого вопроса, передает РИА «Новости».

В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали рассмотреть резолюцию о прекращении полномочий Трампа вице-президентом США Майком Пенсом. Республиканская партия вынудила перенести заседание. По информации СМИ, демократы собрали достаточно голосов для импичмента.