 

Черногория отменила обязательный тест на коронавирус для туристов

12.01.2021, 0:04, Новости дня
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Со вторника, 12 января при пересечении границы Черногории иностранным туристам не нужно будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович, сообщает местный телеканал RTCG.

По словам министра, также с сегодняшнего дня разрешили междугородное движение.

Глава минздрава отметила, что ситуация в стране улучшилась. В то же время, по ее словам, заведения общественного питания, как и раньше, будут работать в ограниченном режиме – с 07:00 до 20:00, а празднование Нового года по юлианскому календарю (13 января) во всех общественных местах запрещено. Также в стране запрещены выступления музыкантов.

Министр сообщила, что ведомство ведет переговоры с Pfizer и AstroZenek о поставке вакцин в страну. Даты поставки еще не утверждены, но она надеется, что в конце января Черногория получит вакцины.

Обязательные тесты для тех, кто въезжает в страну, были введены Черногорией с 22 декабря по 11 января, то есть на время новогодних каникул, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В конце мая это государство первым в Европе объявило о победе над COVID-19. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. 20 июня сообщалось, что Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

Однако затем власти возобновили действие ранее отмененных карантинных ограничений из-за новой вспышки; в ряде районов на севере Черногории ввели комендантский час. С 22 июля власти страны объявили об обязательном масочном режиме на всей территории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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