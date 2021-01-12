В Украине возобновила работу миссия МВФ, США ввели санкции против Дубинского и окружения Деркача. Главное за день

12.01.2021, 0:04, Новости дня

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Миссия МВФ вернулась в Украину

Миссия Международного валютного фонда, которая занимается первым пересмотром программы сотрудничества с Украиной в формате stand-by, возобновила работу после новогоднего перерыва. Ожидается ряд переговоров и онлайн-встреч, по итогам которых, возможно, откроются возможности для получения Украиной нового транша от МВФ, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Санкции США из-за попыток вмешательства в выборы

Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционный список семь физических и четырех юридических лиц из-за попытки повлиять на выборы президента США в 2020 году. Лица, которые попали под санкции, входят в ассоциированную с Россией сеть иностранного влияния, связанную с украинским внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, сообщили в минфине США.

Под ограничения, кроме прочих, попали: бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, действующий народный депутат от пропрезидентской фракции “Слуга народа” Александр Дубинский, а также бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

Дубинский отрицает, что пытался повлиять на президентские выборы в США.

Конфликт в украинской делегации в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы решила сменить своего руководителя. Вместо нардепа от “Слуги народа” Елизаветы Ясько делегацию возглавила ее коллега по фракции Мария Мезенцева.

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который входит в состав делегации, писал, что дискуссия по поводу избрания нового руководителя длилась более трех часов и решение приняли голосами представителей “Слуги народа” и “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Замглавы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, объясняла смену главы изменением стратегии. Однако сама Ясько заявила, что ее “сняли с должности”.

“У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из “Слуги народа”, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции”, – написала она, комментируя голосование.

“Голос” лишился госфинансирования

Партия “Голос” стала второй политисилой в Украине с момента запуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, к которой по итогам проверки финансовой отчетности применили санкцию в виде остановки госфинансирования.

В “Голосе” заявили о политическом давлении из-за этого решения НАПК, но в агентстве ответили, что обвинения “не имеют никаких оснований”: финансирование могут возобновить, когда партия подаст уточняющий отчет.

Протесты из-за роста цен на газ продолжились, в Кабмине советуются, как снизить тарифы

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине, “будет наработан и обнародован в ближайшие дни”.

Шмыгаль рассказал, что тарифы обсудили на совещании с руководством Министерства энергетики, НАК “Нафтогаз України”, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оператора ГТС и представителями Офиса президента. По его словам, уже наработаны два подхода для существенного снижения тарифов на газ для населения.

Попытки отстранить Трампа

В Палате представителей официально обнародовали текст проекта резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа. Ожидается, что голосование по ней состоится в нижней палате Конгресса 13 января.

Кроме того, сегодня демократы предложили единогласно принять резолюцию о быстром отстранении Трампа на основании 25-й поправки к конституции страны. Республиканцы заблокировали голосование, но документ планируют рассмотреть по полной процедуре уже 12 января.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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