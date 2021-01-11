США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма
11.01.2021, 23:42,
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Госдеп включил Кубу в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм, сообщил глава ведомства Майкл Помпео.
Кубу вернули в список «за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам». Включая Кубу в список, США, по словам главы Госдепа, «вновь призовут правительство Кубы к ответственности и пошлют ясный сигнал». В Вашингтоне потребовали, чтобы «кубинский режим» прекратил «поддержку терроризма и подрыв американского правосудия», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Помпео указал, что Куба отказывалась выдать лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» и «укрывает нескольких преступников из США, которые разыскиваются по обвинениям в политически мотивированном насилии».
Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».
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