США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма

11.01.2021, 23:42, Новости дня

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Госдеп включил Кубу в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм, сообщил глава ведомства Майкл Помпео.

Кубу вернули в список «за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам». Включая Кубу в список, США, по словам главы Госдепа, «вновь призовут правительство Кубы к ответственности и пошлют ясный сигнал». В Вашингтоне потребовали, чтобы «кубинский режим» прекратил «поддержку терроризма и подрыв американского правосудия», передают РИА «Новости» и ТАСС.

Помпео указал, что Куба отказывалась выдать лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» и «укрывает нескольких преступников из США, которые разыскиваются по обвинениям в политически мотивированном насилии».

Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».