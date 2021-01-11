Россия, Армения и Азербайджан приняли заявление о развитии Нагорного Карабаха

11.01.2021, 23:10, Новости дня

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Лидеры России, Армении и Азербайджана на переговорах в Москве приняли совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подписи под заявлением поставили российский президент Владимир Путин, президент Азербайждана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как следует из документа, для разблокировки экономических и транспортных связей Нагорного Карабаха до конца января 2021 года стороны создадут рабочую группу под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана.

Приоритетом работы станет автомобильное и железнодорожное сообщение, конкретные проекты до конца февраля должны будут представить экспертные подгруппы, сказано в заявлении.

До 1 марта 2021 года группа должна представить для утверждения на высшем уровне порядок, в котором будут восстанавливаться и строиться новые объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для международных перевозок через Азербайджан и Армению.

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27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

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