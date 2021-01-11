Переговоры по Карабаху позволили сравнить роли РФ и Турции в урегулировании

11.01.2021, 22:48, Новости дня

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Переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, Турция во встрече не участвовала, сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Это говорит о том, что Турция – важный сосед, полностью исключить ее из того, что происходит сейчас на Южном Кавказе, невозможно, но российское руководство еще раз продемонстрировало, что основную роль в этом урегулировании и в шагах после урегулирования будет играть Москва», – сказал он, комментируя встречу лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Также Кортунов отметил, что «любое соглашение, тем более по такому важному вопросу, как транспортный, резко снижает возможность будущей эскалации», хоть и не гарантирует «стабильного политического урегулирования». В таких ситуациях, сообщил он, «любые экономические и инфраструктурные договоренности» приобретают политическое значение. В частности, «транспортные коридоры» означают «безопасность и какое-то взаимодействие армянской и азербайджанской этнических групп», передает ТАСС.

Достигнутые в Москве договоренности не решат, к примеру, вопрос о статусе Нагорного Карабаха, но позволяют участникам двигаться в правильном направлении и «считать встречу успешной». Кортунов считает, что «транспорт был выбран как нейтральный, технический аспект отношений».

По его словам, «сделав первый шаг, надо делать второй, третий», так что «открытие транспортных коммуникаций» должно вести к «вопросам обмена пленными, возвращения беженцев, сосуществования двух этносов». При этом инфраструктурные вопросы логично обсуждать и при участии турецкой стороны, но Армения вряд ли согласилась бы на такой формат, сказал Кортунов.

Он полагает, что позиции Пашиняна на посту премьера Армении незначительно укрепились, «если сравнивать ситуацию сегодня с ситуацией, когда его чуть не свергли протестующие в Ереване». Однако политическое будущее Пашиняна «достаточно туманно», хотя тот и «пытается максимально использовать те международные возможности, которое у него есть».

«Это касается не только России. Неслучайно он поставил вопрос об активизации Минской группы ОБСЕ. У него есть какие-то надежды на участие других сопредседателей группы», – сказал Кортунов, добавив, что армянские элиты продолжают давление на премьера. Пашиняну, по мнению Кортунова, нужно продемонстрировать социально-экономические результаты, «сохранить армянское присутствие на территории Нагорного Карабаха, добиться от Баку обсуждения статуса региона».

Напомним, по итогам переговоров в Кремле Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.