 

Байдену сделали вторую инъекцию вакцины от коронавируса

11.01.2021, 22:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Избранному президенту США Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Байден привился от коронавируса в клинике в Ньюарке в штате Делавэр. Он был в защитной маске. Избранный президент выразил благодарность персоналу клиники, а также подчеркнул, что важно быстро распределить вакцину в США, передает ТАСС.

Первую дозу вакцины ему ввели 21 декабря. Прививка также была сделана его жене Джилл. 14 декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Отметим, что были зафиксированы случаи гибели людей после прививки вакциной Pfizer. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Канцлер Австрии заявил о необходимости ограничить миграцию

27.11 / Российская вакцина показала 95% эффективности на испытаниях в Белоруссии

25.08 / Трамп номинирует Чэда Вулфа на пост министра внутренней безопасности

24.11 / Берлин заявил Госдепу о неприемлемости санкций против «Северного потока – 2»

19.12 / Минздрав Украины может манипулировать данными о количестве коек с кислородом – СМИ

28.06 / Обозреватель Le Figaro – «султан» Эрдоган берёт в Ливии реванш за неудачи последних лет

02.07 / Воспитательницу из дома малютки в Самаре отстранили за грубое обращение с ребенком

03.08 / На первую российскую лунную станцию начали устанавливать научные приборы

04.09 / Финский хоккейный клуб не прилетел на матч в Минск из-за ситуации в Беларуси

20.07 / Зеленский о передаче Франции черных ящиков самолета МАУ: Все виновные понесут ответственность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска