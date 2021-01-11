Новобранцы шведской армии из-за коронавируса начнут службу дома онлайн

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11.01.2021, 22:16, Новости дня
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В Швеции с 18 января около 6 тыс. новобранцев в армии начнут подготовку к службе в режиме онлайн из-за эпидемии коронавируса, сообщает Swissinfo.

6 тыс. новобранцев будут тренироваться дома по шесть часов в день в течение трех недель с помощью специального приложения. Планируется также еженедельная четырехчасовая программа физической подготовки.

После трех недель дистанционного обучения новобранцы присоединятся к другим коллегам 8 февраля. Но сначала им нужно будет пройти тест на COVID-19. Они также должны будут пройти тесты на знания и физическое состояние, чтобы убедиться, что они прошли онлайн-программу. Если они потерпят неудачу, им придется наверстывать упущенное по выходным в казармах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, в Швеции болезнь подтвердили у 489 тыс. человек, 9,4 тыс. из них умерли.



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