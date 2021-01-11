Возросло число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

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11.01.2021, 21:01, Новости дня
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По последним данным, 43 человека пострадал в результате столкновения грузовика и автобусов с военными в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В результате ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека, еще 43 – пострадали. Все они были доставлены в медицинские организации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – приводит передает РИА «Новости» сообщение.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие.



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