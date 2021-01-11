 

Демократы собрали достаточно голосов для импичмента Трампа

11.01.2021, 21:01, Новости дня
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии, сообщают американские СМИ.

Резолюцию об отстранении от власти Трампа поддержали 218 демократов, что достаточно для того, чтобы ее одобрила Палата представителей, пишет Politico.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. Рассмотрение продолжится во вторник в 17.00 мск, передает РИА «Новости».

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник палата призовет Пенса отстранить Трампа от власти, прибегнув к 25-й поправке и провозгласив, что президент не способен выполнять служебные обязанности.

Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. В среду  сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.



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