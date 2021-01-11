Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных с сайта Hyundai

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11.01.2021, 21:01, Новости дня
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Роскомнадзор потребовал от Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru. В случае подтверждения информации от компании потребуют рассказать о причинах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор, по данным пресс-службы, направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, передает РИА «Новости».

«А в случае подтверждения информации – сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, и дальнейших мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц», – отметили в ведомстве.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян заявил, что базу с данными владельцев автомобилей Hyundai в РФ якобы выставили на продажу в интернете.



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