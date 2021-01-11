Лондон опустеет из-за пандемии – молодые британцы перебираются за город

11.01.2021, 20:34, Новости дня

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Жёсткие карантинные меры, введённые в британской столице в рамках борьбы с пандемией коронавируса, заставляют всё больше британцев задуматься о том, чтобы покинуть Лондон и присмотреть жильё за городом, передаёт CNBC со ссылкой на свежее исследование компании PwC. По данным компании, из-за таких тенденций население Лондона может в нынешнем году сократиться впервые за 30 лет.



Reuters

Население Лондона может в 2021 году впервые за более чем тридцать лет сократиться из-за экономических последствий пандемии коронавируса, которые вынуждают людей пересматривать своё отношение к жизни в крупных городах, пишет CNBC. Как пишет сайт канала, такой вывод содержится в новом докладе об экономических перспективах Великобритании, опубликованном на этой неделе международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

«Коронавирус фундаментальным образом изменил наши взгляды на крупные города, — цитирует CNBC исследование PwC. — Жители таких городов теперь переосмысляют свой быт в свете пандемии и начинают по-новому оценивать важность просторного жилья, зелёных насаждений и межличностных связей внутри локального сообщества».

26-летний финансовый консультант Джейми Гёрван ещё в апреле прошлого года, во время первого введённого в Великобритании локдауна, решил покинуть лондонский район Сильвертаун и переехать к родителям, проживающим на юго-восточном побережье Англии, говорится в материале CNBC. «Так как локдаун мне пришлось пережидать в маленькой лондонской квартире, в которой со мной жил ещё один человек, как и я работающий в сфере финансов, мне приходилось долгие часы работать в помещении, где не хватало пространства, а это было очень, очень тяжело», — признался Гёрван в телефонном интервью американскому телеканалу.

По данным CNBC, в итоге Гёрван и его девушка Натали, которая во время первого локдауна тоже временно переехала к родственникам, решили покинуть столицу на более долгий срок. Свой первый дом в городке Ситтингборн, что в графстве Кент, они купили летом, а в декабре наконец справили там новоселье. Как поведал Гёрван, он ранее планировал приобрести жильё в границах Лондона, поближе к работе, но передумал из-за того, что во время локдаун наконец понял значение дополнительного личного пространства на открытом воздухе для прогулок. По словам финансиста, пандемия действительно заставила его пересмотреть приоритеты в плане собственного жилья — в частности, в связи с тем, что в ближайшие месяцы ему в любом случае пришлось бы работать удалённо.

Как подчёркивает обозреватель CNBC, в докладе PwC указывается, что согласно опросу, проведённому Лондонской ассамблеей в августе 2020 года, 4,5% из 450 опрошенных жителей столицы — что равнозначно 416 тыс. лондонцев — заявили, что твёрдо намерены переехать из города в течение ближайших 12 месяцев. При этом до пандемии британское Бюро национальной статистики предсказывало, что население Лондона в период 2020-2021 гг. вырастет на 56 тыс. человек и достигнет 9095459 человек — а, согласно докладу PwC, если собственные прогнозы компании окажутся верными хотя бы на 14%, рост населения лондона снизится до нуля.

29-летняя агент по аренде недвижимости Виктория Гарратт заявила корреспонденту CNBC, что начала обсуждать с мужем переезд из Лондона ещё пару лет назад, однако пандемия подтолкнула их к тому, чтобы наконец решиться на этот шаг. «Лондон мы оба любим, но этой любовью мы, кажется, переболели», — цитирует Гарратт канал. Супруги покинули столицу Великобритании в конце прошлого года, перебравшись в собственный дом в деревеньке Силсоу в графстве Бедфордшир.

Как показывает статистика британского агентства недвижимости haart, из 4247 заявок на приобретение недвижимости в бедфордширском отделении компании одна восьмая часть поступили от людей, проживающих в Лондоне, пишет сайт CNBC. Как отметила в своём интервью Виктория Гарратт, из-за жёстких карантинных ограничений в столице ей и её супругу пришлось не только забыть о посиделках в местном пабе, но и прекратить приглашать к себе друзей на ужин, а походы в Ковент-Гарден или вообще в центр Лондона им всё равно уже приелись.

26-летний редактор Том Эллис рассказал в интервью CNBC, что он вместе со своей девушкой только что съехал с квартиры, которую они вместе снимали в лондонском районе Лаймхаус. Они также собираются перебраться за город, но ещё не определились с местом; по словам Эллиса, они даже задумывались о том, чтобы пожить за границей, пока оба ещё могут работать удалённо, но «брексит вместе с локдауном вроде как поставили на таких замыслах крест». Как подчеркнул молодой специалист, их с девушкой переезд может оказаться лишь временным, и через три-шесть месяцев им придётся вернуться, но это всё равно станет для них «спасением» от необходимости работать удалённо, сидя в тесной квартире.

Как гласит доклад PwC, количество выпускников высших учебных заведений, стремящихся попасть в Лондон, также может в нынешнем году сократиться. «Эта тенденция в миграции выпускников, подстёгиваемая главным образом наличием вакансий, может в 2021 году сойти на нет, поскольку найти работу становится всё сложнее», — приводит CNBC рассуждения специалистов PwC. Кроме того, как полагают эксперты компании, всё более сильное распространение удалённой работы может означать, что проживание в Лондоне просто перестанет восприниматься как непреложное условие для того, чтобы получить высокооплачиваемую работу.