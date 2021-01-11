 

Папа Франциск расширил права женщин в церкви

11.01.2021, 20:30, Новости дня
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Папа римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни церкви. Об этом сообщает Vaticannews. 

Теперь женщины-мирянки смогут исполнять функции чтецов и аколитов (алтарников) – прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения. 

Франциск внес изменения в Кодекс канонического права, оговаривая, что на вышеупомянутые постоянные служения могут назначаться и женщины.

Как отмечает Vaticannews, женщины уже много лет читают Слово Божье на литургии в храме, служат министрантами (прислужниками священника во время мессы) у алтаря и раздают священное причастие: во многих общинах по всему миру эта практика получила авторизацию со стороны епископов. Однако до сих пор это служение осуществлялось без институционального мандата, в обход решения святого папы Павла VI, который в 1972 году предоставил доступ к этим служениям только для мужчин-мирян.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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