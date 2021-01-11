 

Российские военные проводят учения в оккупированном Крыму

11.01.2021, 20:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военнослужащие армии РФ проводят учения на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

“На общевойсковом стрельбище армейского корпуса Черноморского флота в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят в танковом огневом городке”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие армии РФ отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В зимний период обучения российские солдаты также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военных.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Российские предприниматели оценили изменения правил поверки бытовых счетчиков

15.07 / СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

08.11 / Das Erste – Белоруссия сделала шаг к энергетической независимости от России, но соседей он встревожил

03.01 / «Нет ни потолка, ни преград» – глава МИД Китая оценил перспективы отношений Москвы и Пекина

07.12 / Московская биржа открылась снижением

03.08 / Опубликовано фото захватчика заложников в киевском банке

25.08 / “Господин президент, хватит убивать огурцы”. Фотожабы на видео о том, как казак разрубил огурец на ладони Зеленского

12.01 / БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний

14.08 / WSJ – переход на личности — Трамп назвал напарницу Байдена «сумасшедшей»

08.10 / Новый паркетник BMW X8 показали на первом рендере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска