 

Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

11.01.2021, 7:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве пройдёт трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой они обсудят исполнение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, пишет Le Parisien. Как сообщили в Кремле, ситуация в регионе стабилизировалась, поэтому можно перейти к мерам по возвращению Нагорного Карабаха к мирной жизни. С этим согласился президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Путин провёл предварительно телефонный разговор.


Reuters

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном, пишет Le Parisien. Произошло это накануне трёхсторонней встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча состоится в понедельник в Москве, и обсуждать лидеры будут исполнение соглашения от 9 ноября о прекращении столкновений в Нагорном Карабахе. Как отмечает автор статьи, по этому договору значительная часть территории отошла под контроль Баку.

Соглашение было подписано под эгидой России. Но РФ вместе с Францией и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. Так что во время телефонного разговора с Путиным Макрон отметил важность гуманитарных аспектов урегулирования и напомнил о том, что нужно начать работу над политическим урегулированием, для чего потребуется и международная координация.  

В Кремле сообщили, что, учитывая стабилизацию ситуации в регионе, на встрече будут обсуждаться меры, которые позволят вернуться к мирной жизни. В частности, особое внимание уделят помощи жителям пострадавших зон, развитию торговых, экономических отношений и транспортных путей.

Помимо трёхсторонней встречи, у Путина запланированы встречи поочерёдно с Алиевым и Пашиняном, пишет Le Parisien.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Президент Казахстана отреагировал на избиение тюленя на пляже

03.12 / Рада в декабре планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о медиа

11.08 / Стерненко пригласили в СБУ на вручение обвинительного акта

01.09 / Шеф-повар Ивлев принял участие в онлайн-акции «Вперед к знаниям!»

11.11 / Арестович заявил, что Россия хочет уйти с Донбасса, потому что считает его украинским

24.10 / Байдену указали на фатальную ошибку во время дебатов

14.07 / Косторная призвала не считать Тутберидзе «железной леди»

10.08 / Попова заявила об отсутствии случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде

15.09 / Трамп признался в готовности ликвидировать Асада

02.07 / Стало известно о состоянии девочки, на голову которой в Подмосковье упала бутылка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска