Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

11.01.2021, 7:38, Новости дня

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В Москве пройдёт трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой они обсудят исполнение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, пишет Le Parisien. Как сообщили в Кремле, ситуация в регионе стабилизировалась, поэтому можно перейти к мерам по возвращению Нагорного Карабаха к мирной жизни. С этим согласился президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Путин провёл предварительно телефонный разговор.



Reuters

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном, пишет Le Parisien. Произошло это накануне трёхсторонней встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча состоится в понедельник в Москве, и обсуждать лидеры будут исполнение соглашения от 9 ноября о прекращении столкновений в Нагорном Карабахе. Как отмечает автор статьи, по этому договору значительная часть территории отошла под контроль Баку.

Соглашение было подписано под эгидой России. Но РФ вместе с Францией и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. Так что во время телефонного разговора с Путиным Макрон отметил важность гуманитарных аспектов урегулирования и напомнил о том, что нужно начать работу над политическим урегулированием, для чего потребуется и международная координация.

В Кремле сообщили, что, учитывая стабилизацию ситуации в регионе, на встрече будут обсуждаться меры, которые позволят вернуться к мирной жизни. В частности, особое внимание уделят помощи жителям пострадавших зон, развитию торговых, экономических отношений и транспортных путей.

Помимо трёхсторонней встречи, у Путина запланированы встречи поочерёдно с Алиевым и Пашиняном, пишет Le Parisien.