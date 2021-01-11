Немцы штурмуют горнолыжные курорты несмотря на коронавирус

11.01.2021, 19:38, Новости дня

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Несмотря на предостережения и меры по борьбе с коронавирусом немцы продолжают штурмовать горнолыжные курорты, пишет Bild. В горах Гарц люди игнорируют баррикады и проверки. К тому же усиливается негативное отношения граждан Германии к властям и полиции, пытающейся обеспечить порядок в местах отдыха.

Штурм курортов в горах Гарц не останавливается. Несмотря на все предостережения из-за коронавируса людей влечёт в места отдыха. Полиция и органы правопорядка патрулируют вершины и контролируют соблюдение мер по борьбе с коронавирусом. При этом люди всё негативнее относятся к властям и правилам.

МУЖЧИНА: Чего такого может случиться. Все держат дистанцию, и всё путём. То, чем они занимаются, это клоунада. Строят из себя важных в своих униформах.

Часть людей игнорирует предупреждения об угрозе заражения, переполненность, баррикады и проверки. И на этих выходных в регион для любителей зимних видов спорта приехало слишком много туристов.

ДЕВУШКА: Мы были здесь две недели назад. Сейчас тут не так много происходит, так как здесь, видите, очень много полиции. Никого же насильно не закроешь дома, да мы и не позволим этого сделать. Мы просто едем, получаем удовольствие, веселимся.

Муниципальные власти, полиция и туристическая ассоциация пытались избежать нового штурма. Так, к примеру, в Госларе запретили на выходных сдавать в аренду экипировку для зимнего спорта. К тому же было задействовано больше полицейских и сил правопорядка.

Дата выхода в эфир 10 января 2021 года.