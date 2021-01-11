Конан-варвар стал учителем истории – Шварценеггер сравнил ворвавшихся в Капитолий с нацистами

11.01.2021, 18:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Арнольд Шварценеггер провёл параллель между сторонниками Трампа и нацистами и сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью, пишет Süddeutsche Zeitung. «Железный Арни» обвинил коллег по Республиканской партии, которые помогли прийти к власти «худшему президенту в истории», в «бесхребетности» и призвал американцев поддержать Джо Байдена. Как отмечает издание, в своём послании Шварценеггер выглядел «более пугающим, чем любой терминатор».

Обстановка накаляется: Арнольд Шварценеггер достаёт меч Конана-варвара. Спустя почти 40 лет меч перестал быть мечом, он стал символом. Как объясняет известный актёр и политический деятель, сталь меча — это демократия, которую нужно ковать, закалять, бить и снова обрабатывать, чтобы она стала и, главное, оставалась мощным оружием, пишет Süddeutsche Zeitung.

В своём «Послании американским соотечественникам и друзьям по всему миру», которое мгновенно распространилось по всему миру, «Конан-варвар превращается в учителя истории, который не стесняется проводить сравнения с нацистами». Штурм Капитолия напомнил ему Хрустальную ночь 1938 года, когда нацисты напали на принадлежащие евреям магазины и синагоги. «Как уроженец Австрии он знал, о чём говорит», — отмечает издание. На собственном теле он ощутил, насколько физически и душевно травмированным было поколение людей, вернувшихся с войны: пьяный отец, подавляя ярость, регулярно его избивал. По его словам, именно откровенная ложь сбила его отца с пути.

«На фоне тихо играет музыка, позади оратора висят флаги США и Калифорнии, между ними на плакате позирует его альтер эго — мистер Вселенная, который сейчас всеми своими мускулами готов защищать находящуюся под угрозой демократию. Старый Варвар снова молод и размахивает мечом», — описывает видеоролик Süddeutsche Zeitung.

Несмотря на то что Шварценеггер состоит в Республиканской партии, и в прошлом его «даже избрали на должность губернатора Калифорнии», в своём послании он просит поддержать Джо Байдена после всей лжи и перед лицом «бесхребетности» однопартийцев, которые помогли прийти к власти «худшему президенту в американской истории». «С нахмуренными бровями, более пугающий, чем любой терминатор», Шварценеггер уверяет врагов демократии: «Вы никогда не победите!»

«Железный Арни» мог бы стать преемником Дональда Трампа в The Apprentice («Ученик» — реалити-шоу, в котором участники соревнуются за возможность трудоустройства в одной из компаний Трампа. — ИноТВ), иронизирует издание. Но не на посту президента — родился не в США. «Но было бы неплохо, если бы Терминатор потянулся к мечу и прогнал Трампа из Белого дома? Hasta la vista, baby!»