Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
11.01.2021, 18:40,
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Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda 38-летняя Нателла Крапивина, отвечая 10 января на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что хотела бы во второй раз стать матерью.
“Мечтаю об этом. Возможно, сделаю себе такой подарок на 45 лет”, – написала она.
Скриншот: natellakrapivina / Instagram
Крапивина сообщила, что готова пойти на свидание с тем, кто обладает красотой, умом, талантом и смелостью.
“Я таких давно не встречала, поэтому готова удивляться”, – заявила она.
Скриншот: natellakrapivina / Instagram
Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В браке с бизнесменом Дмитрием Крапивиным в 2003 году родила дочь Софию. Сейчас она не замужем.
В октябре 2020 года, комментируя свою сексуальную ориентацию, Крапивина призналась, что трагедией ее жизни является консервативное воспитание, которое она получила от отца.
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