 

Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание

11.01.2021, 18:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda 38-летняя Нателла Крапивина, отвечая 10 января на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что хотела бы во второй раз стать матерью.

“Мечтаю об этом. Возможно, сделаю себе такой подарок на 45 лет”, – написала она. 

Скриншот: natellakrapivina / Instagram

Крапивина сообщила, что готова пойти на свидание с тем, кто обладает красотой, умом, талантом и смелостью.

“Я таких давно не встречала, поэтому готова удивляться”, – заявила она.

Скриншот: natellakrapivina / Instagram

Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В браке с бизнесменом Дмитрием Крапивиным в 2003 году родила дочь Софию. Сейчас она не замужем. 

В октябре 2020 года, комментируя свою сексуальную ориентацию, Крапивина призналась, что трагедией ее жизни является консервативное воспитание, которое она получила от отца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Ученые выяснили, кому грозит тяжелая форма COVID-19

24.07 / “С захватчиками можно договариваться только об их капитуляции”. Сенцов прокомментировал грядущее перемирие на Донбассе

12.01 / Парламентские выборы в Казахстане. Партия Назарбаева “Нур Отан” набирает большинство голосов

27.08 / Политолог назвал определяющие успех кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах факторы

03.11 / В Сибирском федеральном университете назвали причину похолодания в начале нашей эры

18.11 / Немецкий дипломат – в отношении России для Германии важны и санкции, и диалог

01.07 / Представители оппозиции признали состоявшимся голосование по Конституции

05.12 / В Одесском облсовете новоизбранные депутаты сначала подрались, а потом начали первую сессию. Видео

14.11 / В Черновцах предприниматели перекрыли дорогу из-за “карантина выходного дня”

20.07 / Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска