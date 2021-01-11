Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19

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11.01.2021, 18:02, Новости дня
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Искажение вкусового восприятия мяса после болезни коронавирусом характерно не только для COVID-19, но и для других респираторных инфекций, а также заболеваний верхних дыхательных путей и патологий центральной нервной системы, рассказал внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов. У разных людей восстановление занимает разное время, но, как правило, этот период составляет несколько недель, в редких случаев – месяцев», – цитирует Выгоняйлова Ura.ru.

Эпидемиолог отметил, что наличие подобных симптомов требует дополнительной консультации соответствующих специалистов. Как уточняется в сообщении, на искажение вкуса мяса жители Челябинской области пожаловались в соцсетях. Так, одна из подписчиц рассказала, что ее 12-летняя дочь, бессимптомно переболевшая COVID-19, после возвращения обоняния  и вкуса не может есть мясные блюда, так у них «ужасные запах и послевкусие». Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что после перенесенного коронавируса временно стали вегетарианцами.

Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг.



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