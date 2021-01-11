 

В Офисе президента обсудили снижение цен на газ для населения

11.01.2021, 17:46, Новости дня
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11 января на совещании в Офисе президента под председательством главы государства Владимира Зеленского обсудили снижение тарифов на газ для населения, сообщает сайт ОП.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители. Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, отметили в пресс-службе 

“Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке в силу погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан”, – сказал Зеленский.

В пресс-службе ОП отметили, что Кабинет Министров готовит “системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке”. Витренко представил предварительный план по “существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя”.

“Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и дадут возможность избежать финансового дисбаланса”, – сказано в сообщении. 

В январе 2021 года “Нафтогаз” снова повысил цены на природный газ для населения – на 14% до 7,22 грн за м³ без учета стоимости доставки, стоимость которой с 1 января также возросла.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. На сегодняшний день газ домохозяйствам в Украине поставляют более 50 компаний.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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