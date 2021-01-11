 

Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации

11.01.2021, 17:08, Новости дня
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Аргентина рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения страны Карла Виссотти.

«У нас должен быть широкий взгляд на ситуацию, потому что она абсолютно беспрецедентная. Решения придется принимать в режиме реального времени и по мере поступления информации из других стран. Интервалы между дозами вакцин составляют не менее 21 дня, но если пройдет больше времени, это не станет проблемой. Самое важное решение в области здравоохранения, которое мы должны принять во внимание, – хотим ли мы, чтобы к марту 10 млн человек были вакцинированы двумя дозами, или мы предпочитаем, чтобы 20 млн были вакцинированы только одной», – цитирует Виссотти газета Pagina12.

Она считает, что в контексте сложившейся проблемы правильнее будет применять только одну дозу вакцину, отложив применение второй до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. Виссотти также подчеркнула, что 300 тыс. доз «Спутника V», который прибудут в Аргентину на следующей неделе, будут применены для тех, кто уже получил первую дозу. В будущем власти страны могут запросить у РФ больше доз первого компонента вакцины, тогда как сейчас она поставляется в пропорции 50% на 50%.

В конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.



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