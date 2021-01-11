 

Пострадавших в ДТП военных доставили в госпиталь Вишневского

11.01.2021, 17:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Санавиация и кареты скорой помощи привезли пострадавших с места столкновения грузовика и автобусов с военными 24 пострадавших в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

«Вертолеты санитарной авиации постоянно прибывают в госпиталь», – сообщили в госпитале РИА «Новости».

Госпиталь Вишневского – аттестованное лечебное учреждение по травмам в результате ДТП. На территории учреждения есть специальная вертолетная площадка для санавиации.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие.

По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

05.07 / Разработана новая рецептура инсулина

22.12 / Шмыгаль обсудил закупки вакцин от коронавируса с послами “Большой семерки” и стран ЕС

20.11 / Минобразования получило критический сигнал от ЕС из-за попыток разрушить реформы в министерстве

29.06 / В Киеве произошел сильный пожар в доме на Позняках, по соседству со взорвавшимся

03.11 / В РФ начались продажи пикапов Great Wall Wingle 7

29.07 / Британский МИД объявил нового главу МИ-6

29.11 / В мире: Запад оставил Украину без денег

11.09 / Воркуту перевели на обогрев с помощью газа

31.08 / Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска