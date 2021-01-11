 

Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19

11.01.2021, 16:52, Новости дня
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Британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 января в Instagram сообщил о смерти своей матери – 96-летней Евы Брэнсон.

“Моя мама Ева также скончалась. Но вместо того, чтобы оплакивать ее потерю, я хотел отпраздновать ее прекрасную жизнь, ее огромный дух”, – написал он. 

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7 января Брэсон сообщил, что две недели назад его мать сдала положительный тест на коронавирус, но ей удалось побороть болезнь.

“Поскольку маме 96 лет, и у нее проблемы со здоровьем, мы опасались худшего. Она должна была получить вакцину на следующий день после положительного результата теста. Но мама всегда была отличным борцом, и мы очень рады, что ее анализ на COVID-19 оказался отрицательным. Еще рано, но, похоже, она на пути к выздоровлению”, – сообщил он тогда.

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Публикация от Richard Branson (@richardbranson)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 11 января в Великобритании коронавирусом заразилось 3,08 млн человек, из которых 81,56 тыс. скончались. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 11 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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