 

В 2021 году Украина должна выплатить 585 млрд грн по внешнему госдолгу – Минфин

11.01.2021, 16:52, Новости дня
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В 2021 году Украина должна потратить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные графика выплат, опубликованного на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что внешний долг составляет 5,88 млрд долларов в эквиваленте (по курсу НБУ на 11 января).

Кроме того, государство должно выплатить 418,8 млрд грн по внутренним долгам.

По графику, более 70 млрд гривен необходимо выплатить по внешним и внутренним долгам в марте. В июне необходимо выплатить 59,7 млрд грн по внутреннему долгу и 17,11 млрд грн по внешнему долгу. Пик платежей приходится на сентябрь – 20,37 млрд грн по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд грн по внешнему госдолгу. 

Указанные суммы касаются только сделок, действующих на 1 января 2021 года.

В 2020 году, по данным Счетной палаты, каждая седьмая гривна доходов госбюджета шла на обслуживание долга. 

В сентябре 2020 в Минфине заявили, что Украина постепенно выходит из долговой ямы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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