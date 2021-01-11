Арахамия заявил, что “Слуга народа” представит план антикризисных мер из-за повышения тарифов в Украине

11.01.2021, 16:52, Новости дня

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Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 11 января на своей странице в Facebook заявил, что провластная партия представит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов в Украине.

“От имени фракции “Слуги народа” сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни”, – заявил он.

По словам Арахамии на 12 января запланировано совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, врио министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента и другими, кого касается этот вопрос.

“Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас надо разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей”, – заявил он.

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10208151485142303

Сегодня в ряде городов Украины сегодня проходят акции протеста из-за поднятия тарифов на газ. В частности, в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске и Херсоне. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.

10 января, ряд акций протеста прошел в Харьковской области. Люди перекрывали трассу в Полтавской области в знак протеста против повышения тарифов 4 января и 8 января. 6 января аналогичная акция прошла в Прикарпатье, 7 января – в Харьковской области.

24 декабря 2020 года Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

28 декабря Шмыгаль поручил Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

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