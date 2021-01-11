 

Раскрыта продолжительность поставок «Спутник V» в Палестину

11.01.2021, 16:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Палестину будут длиться три месяца, сообщил источник в палестинском минздраве.

«Министерство здравоохранения Палестины одобрило использование российской вакцины от коронавируса, известной под названием «Спутник V» … РФ будет поставлять вакцину в течение трех месяцев, чтобы палестинские медицинские учреждения начали вакцинацию граждан, поскольку дозы будут поступать последовательно», – сказал источник, отметив, что вакцинация в Палестине будет бесплатной и добровольной, передает РИА «Новости».

Ранее РФПИ сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», в течение месяца первая партия препарата поступит в страну.

В воскресенье стало известно о регистрации российской вакцины в Алжире. По последним данным, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Российская молодежь оказалась главным сторонником удаленки в период коронавируса

14.12 / Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США

27.09 / Карабах опроверг захват Азербайджаном ряда населенных пунктов

02.11 / Лукашенко закручивает гайки. Скоро он начнет погром силовиков – Белковский

04.08 / Самолет из авиапарка Путина прилетел в Крым, куда недавно прибыл Медведчук

31.08 / Турция проведет военные стрельбы на границе с северо-западным Кипром

12.08 / В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

06.11 / Свободную экономическую зону могут создать не только на Донбассе, но и в одной из западных областей – Ермак

30.08 / Наследник создателей Bonduelle погиб в ДТП во Франции

24.11 / Бренд Hyundai показал новую Elantra для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска