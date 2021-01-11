Раскрыта продолжительность поставок «Спутник V» в Палестину

11.01.2021, 16:14, Новости дня

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Поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Палестину будут длиться три месяца, сообщил источник в палестинском минздраве.

«Министерство здравоохранения Палестины одобрило использование российской вакцины от коронавируса, известной под названием «Спутник V» … РФ будет поставлять вакцину в течение трех месяцев, чтобы палестинские медицинские учреждения начали вакцинацию граждан, поскольку дозы будут поступать последовательно», – сказал источник, отметив, что вакцинация в Палестине будет бесплатной и добровольной, передает РИА «Новости».

Ранее РФПИ сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», в течение месяца первая партия препарата поступит в страну.

В воскресенье стало известно о регистрации российской вакцины в Алжире. По последним данным, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V».