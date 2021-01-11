Палестина зарегистрировала «Спутник V»

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11.01.2021, 15:20, Новости дня
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Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», в течение месяца первая партия препарата поступит в страну, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Палестины. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – говорится в сообщении на сайте фонда.

Уточняется, что поставка вакцины намечена на первый квартал 2021 года. Она будет осуществлена благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

В воскресенье стало известно о регистрации российской вакцины в Алжире. По последним данным, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V».



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