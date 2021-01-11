На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне

11.01.2021, 15:20, Новости дня

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Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту надругательства над памятником погибшим во Второй мировой войне в Полтавской области, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

«В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

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