 

Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

11.01.2021, 15:04, Новости дня
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Бывшая участница украинской группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева 8 января в Instagram Stories обнародовала фото младшего сына.

На снимке шестилетний Лука в носках, шортах и реглане запечатлен лежащим на животе на надувном батуте. 

“Минутка отдыха”, – подписала фото артистка.

Скриншот: albinadzhanabaeva / Instagram

Альбина Джанабаева была солисткой группы “ВИА Гра” с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

От первого брака с Ириной Меладзе у артиста есть три дочери: Инга (1991), Софья (199) и Арина (2002). 

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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