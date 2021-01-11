Апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение жалобы Микитася на арест

11.01.2021, 15:04, Новости дня

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Киевский апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение жалобы экс-руководителя “Укрбуда” и экс-нардепа Максима Микитася на решение Шевченковского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в заказе похищения юриста. Об этом он сообщил 11 января на своей странице в Facebook.

Микитась сообщил, что не явились представители стороны обвинения. По его мнению, это “позорная тактика затягивания со стороны обвинения”.

Экс-нардеп также опубликовал заявление своего адвоката Артура Габриеляна.

“Микитась уже сегодня должен быть дома с семьей – на свободе. “Дело” полностью сфальсифицировано и, как считает сторона защиты, вполне базируется на показаниях управляемого провокатора Сергея Чернова. Он подделывал переписку с якобы “заказом от Микитася”, был непосредственным организатором “похищения” и он же стал основным фигурантом что дал показания. Все в одном”, – заявил адвокат Микитася.

https://www.facebook.com/maxim.mikitas/videos/1511160829078316/

Шевченковский районный суд Киева 31 декабря 2020 года арестовал Микитася на два месяца без права выхода под залог. За несколько дней до этого, 29 декабря, у него прошел обыск.

Микитася подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы, которая предоставляла ему юридические услуги, и заставил его написать долговую расписку на $800 тыс.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк Олега Татарова”, заместителя главы Офиса президента Украины.

Новое дело против Микитася открыли после того, как он пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в “Укрбуді”. Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

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