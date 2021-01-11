Экс-посол США в РФ может стать главой ЦРУ

11.01.2021, 14:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Джо Байден после вступления в должность президента США выдвинет на пост директора ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США.

Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге был предложен Энтони Блинкену, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Конгресс 7 января на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.