В Великобритании появилась новая модификация Toyota GR Supra

11.01.2021, 14:18, Новости дня

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Японская компания Toyota расширила линейку модели GR Supra в Великобритании, представив вариант исполнения данного транспортного средства с 4-цилидровым двигателем с турбонаддувом объемом 2 литра, который составляет прямую конкуренцию аналогичным комплектациям Jaguar F-Type и Porsche 718 Cayman.

Новая вариация Toyota Supra присоединяется к уже предложенной модификации модели с 3-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 335 лошадиных сил. Новый 2-литровый агрегат получен от BMW – партнера Toyota по разработке модели Supra пятого поколения.

Мощность нового мотора составляет 254 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машине полагается система заднего привода. До 100 километров в час новая вариация автомобиля разгоняется за 5,2 секунды. Максимальная скорость транспортного средства составляет 250 километров в час.

Toyota утверждает, что с меньшим двигателем на борту модель GR Supra весит на 100 кг меньше, чем модификация с 3-литровым агрегатом. Выбросы CO2 нового агрегата составляют 38,7 миль на галлон и 167 г/км.

Новинка имеет адаптивную систему амортизации с режимами Normal и Sport, являющуюся частью пакета подвески, перенастроенного для меньшего веса модели. Машина получила тормозные диски Brembo спереди и сзади с 4-поршневыми суппортами на передней оси.

Визуально новинку отличают набор 18-дюймовые колёс и хромированный выхлопной патрубок чуть меньшего размера. Стандартное оснащение салона включает в себя 8,8-дюймовую центральную информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и цифровые приборы, камеру заднего вида, спортивные сиденья с подогревом из алькантары, автоматические фары, автоматические дворники и климат-контроль, а также круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

Также автомобиль оснащен системой помощи водителю и функциями безопасности Toyota Supra Safety +. Речь идет о предотвращении столкновения с обнаружением велосипедистов и пешеходов, предупреждении о выезде с полосы движения, автоматическом включении дальнего света и помощи в распознавании дорожных знаков.