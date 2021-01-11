 

В Великобритании появилась новая модификация Toyota GR Supra

11.01.2021, 14:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Японская компания Toyota расширила линейку модели GR Supra в Великобритании, представив вариант исполнения данного транспортного средства с 4-цилидровым двигателем с турбонаддувом объемом 2 литра, который составляет прямую конкуренцию аналогичным комплектациям Jaguar F-Type и Porsche 718 Cayman.

Новая вариация Toyota Supra присоединяется к уже предложенной модификации модели с 3-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 335 лошадиных сил. Новый 2-литровый агрегат получен от BMW – партнера Toyota по разработке модели Supra пятого поколения.

Мощность нового мотора составляет 254 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машине полагается система заднего привода. До 100 километров в час новая вариация автомобиля разгоняется за 5,2 секунды. Максимальная скорость транспортного средства составляет 250 километров в час.

Toyota утверждает, что с меньшим двигателем на борту модель GR Supra весит на 100 кг меньше, чем модификация с 3-литровым агрегатом. Выбросы CO2 нового агрегата составляют 38,7 миль на галлон и 167 г/км.

Новинка имеет адаптивную систему амортизации с режимами Normal и Sport, являющуюся частью пакета подвески, перенастроенного для меньшего веса модели. Машина получила тормозные диски Brembo спереди и сзади с 4-поршневыми суппортами на передней оси.

Визуально новинку отличают набор 18-дюймовые колёс и хромированный выхлопной патрубок чуть меньшего размера. Стандартное оснащение салона включает в себя 8,8-дюймовую центральную информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и цифровые приборы, камеру заднего вида, спортивные сиденья с подогревом из алькантары, автоматические фары, автоматические дворники и климат-контроль, а также круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

Также автомобиль оснащен системой помощи водителю и функциями безопасности Toyota Supra Safety +. Речь идет о предотвращении столкновения с обнаружением велосипедистов и пешеходов, предупреждении о выезде с полосы движения, автоматическом включении дальнего света и помощи в распознавании дорожных знаков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Украина на транзитном распутье 

28.12 / Глава ВОЗ – COVID-19 должен стать уроком для подготовки к следующим пандемиям

14.09 / Американец обстрелял прохожих из автомобиля

24.07 / Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию

16.08 / Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования митингующих к властям Беларуси

02.11 / Mail.ru Group предлагает новую услугу «Цифровой ассистент»

28.09 / Искусственный интеллект научили определять уровень одиночества

27.09 / Мнения: В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

12.08 / Аспирин ускоряет прогрессирование рака

19.11 / “Можно сцедиться руками”, “Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!”. Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска