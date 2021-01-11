 

“Не узнала папу”. Бывшая жена Пескова показал, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото

11.01.2021, 14:10, Новости дня
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Проживающая во Франции Екатерина Солоцинская – вторая супруга пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова 9 января, в день рождения их общей дочери Елизаветы Песковой, разместила в Instagram Stories совместные архивные фото.

На одном из снимков Песков запечатлен возле бокса с новорожденной дочерью.

Скриншот: ekaterina_solotsinskaya / Instagram

На другом снимке Песков позирует в кадре вместе с экс-женой и уже подросшей дочерью.

Скриншот: ekaterina_solotsinskaya / Instagram

Солоцинская также поделилась с подписчиками снимком, на котором ее бывший муж в образе Деда Мороза позирует с заплаканной дочерью на руках возле елки. 

“Не узнала папу – Деда Мороза”, – подписала снимок бывшая жена пресс-секретаря Путина.

Скриншот: ekaterina_solotsinskaya / Instagram

Елизавета Пескова (1998) – дочь Пескова от второго брака с Екатериной Солоцинской. У нее есть также два родных брата – Мик и Дени. Супруги развелись в 2012 году после 18 лет семейной жизни.

Сейчас Песков женат на российской фигуристке украинского происхождения Татьяне Навке. Пара воспитывает общую дочь Надежду (2014)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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