Вынесен приговор обвиняемым в нападении на блогера из Чечни в Швеции

11.01.2021, 13:32, Новости дня

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Обвиняемые в покушении на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова в феврале 2020 года приговорены окружным судом шведского города Евле к десяти и восьми годам тюремного заключения, а также к депортации из страны после отбытия этого срока.

«Два лица, обвиняемые в причастности к покушению в Евле на критика чеченского режима, приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Оба будут депортированы без права на возвращение, а также приговорены к возмещению ущерба потерпевшему», – передает сообщение суда ТАСС.

Фигуранты дела признаны виновными в покушении на убийство, а также в пособничестве при покушении на убийство. Размер штрафа составит 140 тыс. шведских крон (около 17 тыс. долларов) плюс проценты.

Покушение на Абдурахманова в его квартире было совершено в его квартире в городе Евле. Подозреваемым в нападении с молотком на блогера проходил 30-летний житель РФ Руслан Мамаев. Обвинения были предъявлены 29 октября, Мамаев свою вину отрицал. Также в рамках расследования дела была задержана и осуждена еще одна российская гражданка. Ее обвинили в оказании помощи при подготовке покушения.