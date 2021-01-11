 

Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену

11.01.2021, 13:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый памятник основательнице Нововоронежа Аленке вместо предыдущего, вызвавшей общественный резонанс, планируют установить 12 июня, в День России, сообщила замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

«Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник», – цитирует РИА «Новости» Тулинову.

По ее словам, меценат привлек организацию, которая будет исполнять работы, а он просто финансирует. Установить памятник планируется к 12 июня.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке. 

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший общественный резонанс. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Независимые экзит-поллы на выборах президента Беларуси показывают победу Тихановской

14.11 / DE – ЕС настаивает на скорой сделке по брекситу — несмотря на отсутствие прогресса

04.09 / Шкарлет надеется, что из фонда борьбы с COVID-19 выделят 3 млрд грн на образование

02.11 / Трамп обратился к избирателям за сутки до выборов

06.01 / НКРЭКУ перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед “зеленой” генерацией

29.11 / В Украине загруженность коек для больных COVID-19 снизилась до 47,5% – Минздрав

25.08 / CBS News – на партийном съезде за Трампа агитировали те, кто отстоял свой дом с оружием в руках

24.12 / Пескову задали вопрос о требованиях Байдена к Трампу по России

12.11 / В РФ посоветовали Байдену не торопиться с «транзитом власти»

22.12 / ЕР назвала источником многих социальных инициатив партии добровольцев в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска