Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену

11.01.2021, 13:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый памятник основательнице Нововоронежа Аленке вместо предыдущего, вызвавшей общественный резонанс, планируют установить 12 июня, в День России, сообщила замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

«Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник», – цитирует РИА «Новости» Тулинову.

По ее словам, меценат привлек организацию, которая будет исполнять работы, а он просто финансирует. Установить памятник планируется к 12 июня.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший общественный резонанс. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.