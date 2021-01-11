В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста с 7 по 10 января

11.01.2021, 12:38, Новости дня

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Милиция в Минске за период с 7 по 10 января задержала 40 человек за участие в несогласованных массовых мероприятиях, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек с 7 по 10 января», – передает ее слова ТАСС.

В воскресенье Чемоданова заявила, что обстановка в стране была в целом спокойная, правоохранители контролировали локальные несанкционированные акции.

Напомним, генпрокурор страны Андрей Швед сообщал, что правоохранительная система страны адаптировалась к ситуации, связанной с несанкционированными протестами оппозиции. Он считает, что сейчас ситуация в городах Белоруссии «абсолютно стабильная, спокойная».