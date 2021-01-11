Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями

11.01.2021, 11:28, Новости дня

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Жену генерального директора российского “Первого канала” Константина Эрнста актрису Софью Эрнст во время спектакля на сцене МХТ имени Чехова посыпали бутафорским снегом, в который кто-то подбросил гвозди. Об этом 9 января сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от представителей в правоохранительных органах.

В результате инцидента актриса не пострадала. Полиция проводит проверку.

Софья Заика вышла за Эрнста замуж в 2017 году. У пары есть двое детей, подробности о которых они скрывают.

Софья Эрнст дебютировала на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году, сыграв в спектакле российского режиссера Ренаты Литвиновой “Северный ветер” одну из ролей.

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