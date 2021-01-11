Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

11.01.2021, 10:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента … Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – говорится в сообщении Кремля, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. РФ и Киргизией накоплен большой опыт сотрудничества в различных областях, «конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС».

В воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента. ЦИК страны после подсчета бюллетеней с 98,02% избирательных участков сообщил, что на выборах побеждает Садыр Жапаров, он набирает 79,20% голосов.

В октябре 2020 года в Бишкеке произошли протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент по итогам выборов. Тогда же президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, врио президента стал Жапаров.