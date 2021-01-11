Съезд коммунистов КНДР постановил называть Ким Чен Ына “генсеком партии”

11.01.2021, 10:34, Новости дня

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Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Избрание Ким Чен Ына состоялось на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне 10 января после того, как было принято решение переименовать исполнительный политический совет в секретариат.

По информации Deutsche Welle, на съезде партии Ким Чен Ын заявил, что его страна может “начать заново” отношения с Южной Кореей. Однако для этого Сеул должен выполнять межкорейские договоренности.

Yonhap отмечает, что сестра Ким Чен Ына – Ким Е Чжон не вошла в состав нового политбюро центрального комитета партии, сохранив за собой пост члена комитета. Ким Е Чжон фактически второй человек по полномочиям в КНДР, ожидалось что она получит повышение во время съезда партии, отметило агентство.

Предыдущий съезд ТПК состоялся в мае 2016 года, на него прибыли более 100 журналистов. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.