Пелоси назвала Трампа “служанкой Путина”

11.01.2021, 10:34, Новости дня

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Спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси 10 января в интервью CBS назвала президента Дональда Трампа “служанкой Путина” из-за его бездействия в отношении масштабной кибератаки на американские федеральные учреждения.

Пелоси отметила, что Трамп до сих пор “ничего не сказал по этому поводу”. Она предположила, что у России есть на него компромат.

– Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, – личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент США до такой степени служанка Путина, – сказала Пелоси.

13 декабря 2020 года стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданные фирмой SolarWinds.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Помпео в интервью американскому радиоведущему Марку Левину 18 декабря сказал, что за новой кибератакой стоит Россия. Интервью было опубликовано на сайте Госдепартамента.