Степанов заявил, что украинцы могли заранее рассчитать, какое количество новых футболок и носков им нужно на карантин

11.01.2021, 10:34, Новости дня

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Минздрав предупреждал о введении усиленного карантина заранее и украинцы могли заранее позаботиться о покупке товаров, которыми с 8-го по 24 января торговать в магазинах нельзя. Об этом на брифинге 11 января сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что цель карантина – сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, а также сезонным гриппом.

“Постановление о введении карантина была принята 9 декабря [2020 года]. То есть мы заранее, за месяц рассказали, что будет можно в стране, а что нельзя, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать, какие магазины будут открыты (это те, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими изделиями, лекарствами), а какие будут закрыты (то, что касается промышленных товаров)… Считаю, что до этих 16 дней, которые мы отвели на карантин, можно было подготовиться. Можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время”, – сказал Степанов.

По его словам, если человек не успел купить носки или футболки, он “скокойно может это сделать через интернет-магазины”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары.

Степанов сказал, что уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции. По его словам, ограничение продажи товаров приведет к тому, что в супермаркете “будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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