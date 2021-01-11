 

Граждан Южной Кореи будут бесплатно прививать от COVID-19

11.01.2021, 9:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Южной Кореи с февраля поэтапно предоставит всем гражданам страны бесплатные вакцины от COVID-19, сказал президент страны Мун Чжэ Ин в своем новогоднем обращении к нации. Его обещание цитирует новостное агентство Yonhap 11 января.

Власти позаботятся о том, чтобы всех людей привили бесплатно в соответствии с приоритетами, заявил президент. Мун Чжэ Ин в своей речи извинился за то, что гражданам страны пришлось столкнуться с трудностями из-за роста цен на жилье, и пообещал построить новые дома.

Южнокорейский лидер добавил, что 2021 год станет для страны “годом выздоровления от коронавирусного кризиса”, сокращения социального неравенства и резкого скачка вперед. 

В декабре прошлого года минздрав Южной Кореи говорил о планах бесплатно провакцинировать от коронавируса 44 млн человек (88% населения). Сеул заказал 64 млн доз вакцины у четырех компаний – AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson & Johnson’s и Moderna – для 34 млн человек. Вакцину еще для 10 млн граждан страна рассчитывает получить через международный механизм COVAX.

По состоянию на 11 января в Южной Корее подтверждено более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 умерло 1,1 тыс. человек, а 52,5 тыс. выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса,

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Кабмин ФРГ ответил на вопрос об остановке проекта «Северный поток – 2»

27.10 / Changan отложила запуск пикапа Hunter в России

17.09 / Без предвзятости и политики — группа учёных намерена докопаться до истоков происхождения коронавируса

11.12 / В Америке представили гибрид летающего дрона и бабочки

07.12 / В Николаеве мужчина стрелял по подростку

01.10 / В Армении заявили о трех сбитых вертолетах ВС Азербайджана

05.01 / Le Figaro – «прыжок в неизвестность» — в 2021 году Великобритании придётся разбираться с последствиями брексита

20.12 / DM – лекарство не должно быть хуже болезни — Трамп раскритиковал новый карантин в Великобритании

14.12 / В 2021 году французы начнут выпускать гибридный пассажирский самолет

01.08 / Лукашенко заявил возможности сохранить «Белгазпромбанк» без Газпрома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска