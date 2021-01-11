Пожар уничтожил половину природного парка «Хасанский» в Приморье

11.01.2021, 8:42, Новости дня

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Пожарные потушили огонь на особо охраняемой территории природного парка «Хасанский» в Приморье на границе с Китаем и КНДР, сгорело более 4 тыс. гектаров.

«Сообщение о пожаре поступило 7 января, локализовать его удалось 9 января. Огонь полностью потушен. Проводится подсчет площади пожара и оценка ущерба. В силу погодных условий о природном пожаре речи не идет, это поджог», – передает «Интерфакс» слова директора «Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Сергея Москальца.

По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составляет 43% особо охраняемой территории.

«Предварительно, сгорело 20% от зоны заповедного режима – около 600 га, остальная часть заказного и хозяйственного использования – выгорело 3,5 тыс. га. Трупов диких животных и птиц не найдено», – добавил Москалец.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура по факту возгорания в природном парке организовала проверку.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям «Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края», – уточняется в сообщении надзорного ведомства.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала, как в РФ тушат лесные пожары.