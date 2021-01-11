 

Пожар уничтожил половину природного парка «Хасанский» в Приморье

11.01.2021, 8:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожарные потушили огонь на особо охраняемой территории природного парка «Хасанский» в Приморье на границе с Китаем и КНДР, сгорело более 4 тыс. гектаров.

«Сообщение о пожаре поступило 7 января, локализовать его удалось 9 января. Огонь полностью потушен. Проводится подсчет площади пожара и оценка ущерба. В силу погодных условий о природном пожаре речи не идет, это поджог», – передает «Интерфакс» слова директора «Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Сергея Москальца.

По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составляет 43% особо охраняемой территории.

«Предварительно, сгорело 20% от зоны заповедного режима – около 600 га, остальная часть заказного и хозяйственного использования – выгорело 3,5 тыс. га. Трупов диких животных и птиц не найдено», – добавил Москалец.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура по факту возгорания в природном парке организовала проверку.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям «Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края», – уточняется в сообщении надзорного ведомства.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала, как в РФ тушат лесные пожары.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / В Украине от коронавируса нужно вакцинировать около 30 млн человек – академик Комисаренко

14.11 / AMD представляет высокопроизводительные встраиваемые процессоры

28.07 / СК заявил о крупном ущербе после столкновения электровозов в Петербурге

17.09 / Отмена или корректировка постановления о местных выборах будет означать отход Украины от “красной линии” – Гармаш

14.10 / Новый премьер Киргизии предложил отпустить Атамбаева под домашний арест

24.08 / В Афганистане подорвался автомобиль с мирными жителями, погибли семь человек

29.12 / Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве

01.01 / Ермак: Ни отечественным коррупционерам, ни зарубежным спецслужбам не удастся остановить обновление Украины

06.07 / Смолий считает, что в тени находится до 60% украинской экономики

24.06 / Танки Т-34 возглавили парады в Новосибирске и Улан-Удэ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска