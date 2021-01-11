 

Гривна к доллару укрепилась до 28,28 грн/$

11.01.2021, 8:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 января.

Гривна у доллару укрепилась на 12 копеек – с 28,40 грн/$ до 28,28 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на пять коппек – с 34,85 грн/€ до 34,90 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,80 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» РФ с талибами

13.10 / “Ноги несли сами”. Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции

01.08 / В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с коронавирусом

21.09 / Ранение журналистки на акции протеста в Беларуси посчитали производственной травмой, издание оштрафуют

11.11 / Заявивший о нарушениях на выборах в США отказался от показаний

14.09 / Завершился онлайн-марафон «Ночь выборов»

23.10 / Кремль: РФ будет защищать свои интересы в случае выхода США из ДОН

13.07 / Китайский седан Hongqi H5 на базе Mazda6 стал мощнее

20.08 / В Германии разработали законопроект о правильном выгуле собак

24.12 / Путин назвал самое ценное для любого руководителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска