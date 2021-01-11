Гривна к доллару укрепилась до 28,28 грн/$
11.01.2021, 8:18,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 января.
Гривна у доллару укрепилась на 12 копеек – с 28,40 грн/$ до 28,28 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на пять коппек – с 34,85 грн/€ до 34,90 грн/€.
К российскому рублю гривна подешевела с 3,80 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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