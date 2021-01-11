В мире сделали уже более 25 млн прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

11.01.2021, 8:18, Новости дня

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В мире по состоянию на 11 января сделали более 25 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 42 странах.

Самое большое число доз вакцины ввели в

Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);

США – 8 млн 18 тыс. доз (по состоянию на 10 января);

Великобритании – 2 млн доз (по состоянию на 10 января);

Израиле – 1,8 млн доз (по состоянию на 10 января);

ОАЭ – 1 млн 87 тыс. доз (по состоянию на 10 января).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 90 млн случаев инфекции, 1 млн 933 тыс. заболевших умерли, 49,9 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью “Настоящему времени”, которое вышло 8 января, заявлял, что Минздрав ожилает первые поставки вакцины для массовой вакцинации в феврале.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист