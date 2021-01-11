Британское правительство обвинили в пренебрежении здоровьем детей из малообеспеченных семей

11.01.2021, 7:54, Новости дня

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Правительству Великобритании пригрозили судебным разбирательством за «неспособность» обеспечить доступ всех детей к дистанционному обучению и «принуждение» ходить в школы детей из малообеспеченных семей и представителей этнических меньшинств, пишет The Independent. В правозащитной организации The Good Law Project подозревают власти в готовности пожертвовать здоровьем детей, чтобы защитить свою репутацию.



Reuters

Правозащитная организация The Good Law Project пригрозила начать разбирательство в отношении правительства Великобритании, утверждая, что детей из семей с низким уровнем дохода и этнических меньшинств «принуждают» ходить в школы во время третьего национального карантина в стране, пишет The Independent.

Как напоминает издание, ученики школ по всей Великобритании перешли на дистанционное обучение по крайней мере до середины февраля. В школы теперь могут ходить лишь дети представителей «ключевых» профессий и те ученики, кто находится в уязвимом положении. При этом составленное правительство руководство призывает школы «активно поощрять» учеников, которые не могут учиться из дома из-за отсутствия технического оснащения или тихого места для учёбы, продолжать посещать занятия.

В связи с этим в The Good Law Project утверждают, что правительство «заставляет детей из семей рабочего класса и представителей этнических меньшинств ходить в школу в разгар смертельной пандемии», в то время как те, кто может позволить себе приобрести компьютер, могут оставаться дома.

«Заставлять детей из этих семей ходить в школу в разгар пандемии, потому что правительство не может или не хочет предоставлять им необходимые устройства, выглядит подозрительно, будто они жертвуют их здоровьем, чтобы защитить свою репутацию», — заявил основатель организации Джо Моэм.

Претензии правозащитников также вызывает «неспособность» правительства обеспечить доступ всех детей к дистанционной учёбе.

В организации The Good Law Project планировали подать в суд на власти ещё во время первого карантина, когда правительство не предвидело, что при переходе на дистанционное обучение бедным семьям потребуется техническая помощь. Однако тогда власти заверили правозащитников, что обеспечат детей из малообеспеченных семей необходимым оборудованием и доступом к интернету.

По данным британского государственного медиарегулятора Ofcom, от 1,14 до 1,78 миллионов детей в Великобритании не имеют дома доступа к компьютеру, ноутбуку или планшету. При этом в прошлые выходные в Министерстве образования сообщили, что направили в школы около 560 тыс. устройств, необходимых для дистанционной учёбы, а на этой неделе обещали предоставить ещё 100 тыс. В общей сложности к концу учебного года в ведомстве собираются направить в школы 1 миллионов устройств.

«Нам хорошо известно о дополнительных проблемах, с которыми столкнулись дети из малообеспеченных семей во время этого кризиса, и мы приняли меры по смягчению его воздействия на них», — приводит The Independent слова официального представителя министерства образования.

В ведомстве также подчеркнули, что закрыли школы для большинства учеников не потому что они небезопасны, а для того чтобы сократить число случаев заражения коронавирусом и защитить Национальную службу здравоохранения.